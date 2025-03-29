Ручка над дверью не для крутых поворотов: автомобилистам рассказали об истинном предназначении такой привычной детали салона

Пассажиры легковых автомобилей и немало водителей убеждены — ручки над дверью в салоне авто установлены с целью повышения уровня безопасности. Вроде бы за них нужно держаться во время резких маневров или же в том случае, когда вам пришлось ехать с не опытным водителем. Но это совсем не так. В чем же заключается истинное предназначение этой детали салона?

Ручки над дверью не для того, чтобы обидеть водителя

Многие автомобилисты обижаются, когда их пассажиры во время путешествия держатся за ручку над дверью. Это воспринимается как сомнение в водительских умениях водителя. Особенно когда пассажир еще и сопровождает этот жест испуганным и недовольным выражением лица.

Однако проектировщики автомобилей очень удивились бы, что эта деталь салона провоцирует столько недоразумений и обид. Ведь задумана она была совсем для другого, а именно — чтобы упростить посадку и высадку пассажиров.

Для кого создана наддверная ручка в авто?

Итак, мы уже выяснили, что ручка над дверью должна помочь пассажирам сесть в автомобиль или выйти из него. Но большинство пассажиров ни разу не использовала ее таким образом. А все потому, что эта деталь интерьера автомобиля нужна не всем.

Пользоваться ручкой над дверью советуют:

пожилым людям;

беременным женщинам;

лицам с инвалидностью или травмами.

При этом наддверная ручка может пригодиться и людям, которые не имеют никаких ограничений в движениях. Например, если речь идет о спортивных автомобилях, а также некоторых внедорожниках или пикапах, особенности строения которых часто создают проблемы с посадкой.

Почему держаться за наддверную ручку во время движения опасно?

Автоэксперты объяснили, почему не стоит даже во время быстрого движения или стремительных поворотов держаться за ручку над дверью. Оказывается это может быть даже опасно и вот почему:

держась за ручку во время движения на большой скорости или резких маневров пассажир рискует повредить пальцы и кисть;

при аварии, особенно при опрокидывании автомобиля, наддверная ручка может зажать ладонь и не дать пассажиру выбраться наружу.

Специалисты утверждают, что для безопасной езды вполне достаточно ремня безопасности и подголовника. Поэтому не стоит искать дополнительных способов обезопасить себя, ведь это может привести к обратному эффекту и уменьшить ваши шансы на выживание.