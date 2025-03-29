Почему на всех современных смартфонах много камер: простое объяснение

Современный смартфон может иметь несколько камер — все зависит от стоимости и модели. И у многих возникает резонный вопрос: а зачем столько камер? Ведь фотограф, как правило, использует один фотоаппарат, а не несколько одновременно. Разберемся в этом вопросе немного подробнее, а самое главное — простыми словами, так, как любите вы.

Основная камера

Самая главная основная камера смартфона, как правило, имеет большое разрешение и хорошую светочувствительность. Нередко основная камера может быть оснащена оптическим (OIS) или цифровым (EIS) стабилизатором картинки. Например, если есть оптический стабилизатор, то объектив двигается физически для минимизации тряски. В недорогих смартфонах используется EIS — цифровые алгоритмы самостоятельно подстраивают картинку под движения.

В принципе, любая камера смартфона состоит из 3-х частей:

Объектив — «глаз» камеры. С его помощью происходит фокусировка света на сенсор. Как правило, у большинства смартфонов фокусное расстояние фиксированное, но есть модели с оптическим увеличением;

— «глаз» камеры. С его помощью происходит фокусировка света на сенсор. Как правило, у большинства смартфонов фокусное расстояние фиксированное, но есть модели с оптическим увеличением; Сенсор — самая важная часть камеры. Сенсор преобразует свет в электрический сигнал. Чем больше сенсор, тем больше светового потока камера захватывает. Любой сенсор имеет разрешение, которое обозначается в мегапикселях;

— самая важная часть камеры. Сенсор преобразует свет в электрический сигнал. Чем больше сенсор, тем больше светового потока камера захватывает. Любой сенсор имеет разрешение, которое обозначается в мегапикселях; Диафрагма (апертура) — с её помощью происходит регулировка количества света, попадающего на сенсор. Параметры диафрагмы обозначаются буквой F (пример: f/1.8). Чем меньше это число, тем больше света пройдёт к сенсору и тем лучше камера будет работать в темноте.

Как уже написано выше, сенсор имеет разрешение в мегапикселях. Но это не значит, что большое количество мегапикселей будет давать хорошее качество фото и видео.

На основную камеру смартфона делается большинство фотографий.

Широкоугольная камера

Нужна для захвата большего количества объектов на фотографии. Если основная камера, как правило, имеет угол обзора 75-80 градусов, то «ширик» может иметь 120-130 градусов. Фокусное расстояние у такой камеры будет меньше, чем у основной. Также меньше и диафрагма. На широкоугольную камеру смартфон снимает пейзажи, групповые фото, архитектурные памятники и все то, где нужно захватить как можно больше объектов. Современные смартфоны используют автоматическое распознавание типа съемки для использования нужной камеры.

Телеобъектив

Особая камера с длинным фокусным расстоянием, которая использует оптический и (или) гибридный зум (увеличение). Телеобъектив использует линзы, с помощью которых приближает объекты. Он нужен для того, чтобы увеличить изображение. Хоть и все смартфоны имеют цифровой зум, но он работает с большой потерей качества, а оптический зум работает по принципу бинокля. Смартфоны с телеобъективом, как правило, являются флагманскими устройствами.

Макро-камера

Нужна для съемки объектов с очень близкого расстояния с очень высокой детализацией. Внутри такой камеры специальный объектив с коротким фокусным расстоянием. Разрешение такой камеры небольшое — несколько мегапикселей, но этого хватает для съемки. Некоторые дорогие смартфоны могут делать очень качественные фотографии с близкого расстояния.

Портретная камера

По факту, эту камеру можно назвать датчиком глубины. И нужна она для создания фотографий с размытым фоном (эффект Боке). Этот эффект создается уже программно, но для создания нужен именно датчик глубины, чтобы устройство объективно отделило фон от самого главного объекта. Некоторые смартфоны используют лазерный дальномер (Lidar) для создания этого эффекта.

Черно-белая камера

Некоторые смартфоны имеют дополнительную черно-белую камеру. Она нужна в помощь обычному сенсору для создания фото в темноте. Черно-белая камера будет лучше улавливать свет, что сказывается в итоге на качестве изображения.

Почему нельзя сделать одну многофункциональную камеру?

В недорогих моделях как раз всего 1 камера, и она не может дать того качества, которое дают несколько сенсоров. Ведь часто они работают в помощь друг другу. Например, у широкоугольной камеры особый объектив, телекамера по размерам больше и имеет сложное устройство, без датчика глубины смартфону может быть сложнее сфокусироваться на том или ином объекте.

Количество камер не всегда гарантирует качество — важны еще сенсоры, оптика и программная обработка. Но при грамотной реализации каждая камера может выполнять свою задачу и расширять возможности съемки.