Илон Маск назвал «единственное решение», которое может положить конец войне

В интервью Fox News Илон Маск, миллиардер и глава федерального департамента DOGE, выразил поддержку мирному плану Дональда Трампа, подчеркнув, что он может предотвратить гибель тысяч людей в Украине.

Маск считает, что единственный способ достичь мира между Украиной и Россией — это переговоры. Он подчеркнул, что из-за отсутствия изменений на линии фронта, тысячи людей продолжают гибнуть в окопах.

«Фронт остается неизменным в течение двух лет, а люди умирают ни за что«, — заявил он.

Маск также раскритиковал тех, кто выступает против уступок России, назвав их позицию бесперспективной. «Они просто хотят, чтобы это продолжалось вечно. Из-за них дети теряют отцов, а отцы — сыновей. Для чего? Ни для чего», — сказал предприниматель.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах мирного плана Трампа, Маск заявил, что это «единственное решение», которое может положить конец войне.