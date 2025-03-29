Чому на всіх сучасних смартфонах багато камер: просте пояснення

Сучасний смартфон може мати кілька камер – усе залежить від вартості та моделі. І в багатьох виникає резонне запитання: а навіщо стільки камер? Адже фотограф, як правило, використовує один фотоапарат, а не кілька одночасно. Розберемося в цьому питанні трохи докладніше, а найголовніше – простими словами, так, як любите ви.

Основна камера

Найголовніша основна камера смартфона, як правило, має велику роздільну здатність і хорошу світлочутливість. Нерідко основна камера може бути оснащена оптичним (OIS) або цифровим (EIS) стабілізатором картинки. Наприклад, якщо є оптичний стабілізатор, то об’єктив рухається фізично для мінімізації тряски. У недорогих смартфонах використовується EIS – цифрові алгоритми самостійно підлаштовують картинку під рухи.

У принципі, будь-яка камера смартфона складається з 3-х частин:

Об’єктив – «око» камери. З його допомогою відбувається фокусування світла на сенсор. Як правило, у більшості смартфонів фокусна відстань фіксована, але є моделі з оптичним збільшенням;

– «око» камери. З його допомогою відбувається фокусування світла на сенсор. Як правило, у більшості смартфонів фокусна відстань фіксована, але є моделі з оптичним збільшенням; Сенсор – найважливіша частина камери. Сенсор перетворює світло на електричний сигнал. Чим більший сенсор, тим більше світлового потоку камера захоплює. Будь-який сенсор має роздільну здатність, яка позначається в мегапікселях;

– найважливіша частина камери. Сенсор перетворює світло на електричний сигнал. Чим більший сенсор, тим більше світлового потоку камера захоплює. Будь-який сенсор має роздільну здатність, яка позначається в мегапікселях; Діафрагма (апертура) – з її допомогою відбувається регулювання кількості світла, яке потрапляє на сенсор. Параметри діафрагми позначаються буквою F (приклад: f/1.8). Що менше це число, то більше світла пройде до сенсора і тим краще камера працюватиме в темряві.

Як уже написано вище, сенсор має роздільну здатність у мегапікселях. Але це не означає, що велика кількість мегапікселів буде давати хорошу якість фото і відео.

На основну камеру смартфона робиться більшість фотографій.

Ширококутна камера

Потрібна для захоплення більшої кількості об’єктів на фотографії. Якщо основна камера, як правило, має кут огляду 75-80 градусів, то «ширик» може мати 120-130 градусів. Фокусна відстань у такої камери буде меншою, ніж в основної. Також меншою є і діафрагма. На ширококутну камеру смартфон знімає пейзажі, групові фото, архітектурні пам’ятки і все те, де потрібно захопити якомога більше об’єктів. Сучасні смартфони використовують автоматичне розпізнавання типу зйомки для використання потрібної камери.

Телеоб’єктив

Особлива камера з довгою фокусною відстанню, яка використовує оптичний і (або) гібридний зум (збільшення). Телеоб’єктив використовує лінзи, за допомогою яких наближає об’єкти. Він потрібен для того, щоб збільшити зображення. Хоч і всі смартфони мають цифровий зум, але він працює з великою втратою якості, а оптичний зум працює за принципом бінокля. Смартфони з телеоб’єктивом, як правило, є флагманськими пристроями.

Макро-камера

Потрібна для зйомки об’єктів з дуже близької відстані з дуже високою деталізацією. Усередині такої камери спеціальний об’єктив із короткою фокусною відстанню. Роздільна здатність такої камери невелика – кілька мегапікселів, але цього вистачає для зйомки. Деякі дорогі смартфони можуть робити дуже якісні фотографії з близької відстані.

Портретна камера

За фактом, цю камеру можна назвати датчиком глибини. І потрібна вона для створення фотографій з розмитим фоном (ефект Боке). Цей ефект створюється вже програмно, але для створення потрібен саме датчик глибини, щоб пристрій об’єктивно відокремив фон від найголовнішого об’єкта. Деякі смартфони використовують лазерний далекомір (Lidar) для створення цього ефекту.

Чорно-біла камера

Деякі смартфони мають додаткову чорно-білу камеру. Вона потрібна на допомогу звичайному сенсору для створення фото в темряві. Чорно-біла камера буде краще вловлювати світло, що позначається в підсумку на якості зображення.

Чому не можна зробити одну багатофункціональну камеру?

У недорогих моделях якраз всього 1 камера, і вона не може дати тієї якості, яку дають кілька сенсорів. Адже часто вони працюють на допомогу один одному. Наприклад, у ширококутної камери особливий об’єктив, телекамера за розмірами більша і має складний пристрій, без датчика глибини смартфону може бути складніше сфокусуватися на тому чи іншому об’єкті.

Кількість камер не завжди гарантує якість – важливі ще сенсори, оптика і програмна обробка. Але за грамотної реалізації кожна камера може виконувати своє завдання і розширювати можливості зйомки.