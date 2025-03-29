Новости видеоигр

Epic Games раздает бесплатно сразу две игры

GSMinfo29.03.2025
Кошачий квест

Epic Games раздает бесплатно сразу две игры: ролевой боевик Cat Quest и головоломку Neko Ghost, Jump!

До вечера 3 апреля геймеры могут бесплатно получить:

В тему
  • Cat Quest: Это увлекательная ролевая игра, где вы играете за кота, который отправляется в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру от злого Дракота. Исследуйте большой мир Фелингарда, сражайтесь с врагами, ищите сокровища и заводите новых друзей.
  • Neko Ghost, Jump! Эта игра сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Вы можете переключаться между 2D и 3D режимами, а также между физической и призрачной формами, чтобы решать загадки и проходить уровни.

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GSMinfo29.03.2025
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