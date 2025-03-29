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Epic Games раздает бесплатно сразу две игры
Epic Games раздает бесплатно сразу две игры: ролевой боевик Cat Quest и головоломку Neko Ghost, Jump!
До вечера 3 апреля геймеры могут бесплатно получить:
- Cat Quest: Это увлекательная ролевая игра, где вы играете за кота, который отправляется в эпическое путешествие, чтобы спасти свою сестру от злого Дракота. Исследуйте большой мир Фелингарда, сражайтесь с врагами, ищите сокровища и заводите новых друзей.
- Neko Ghost, Jump! Эта игра сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Вы можете переключаться между 2D и 3D режимами, а также между физической и призрачной формами, чтобы решать загадки и проходить уровни.
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