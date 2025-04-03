Київстар планує грунтовні зміни у тарифах: які нововведення чекають на абонентів з 8 квітня

Вже за тиждень, а саме з 8 квітня, один з найбільших операторів України Київстар змінить правила користуванням деякими зі своїх тарифних планів. Які тарифи збирається оновити постачальник послуг зв’язку та що саме зміниться? У прес-службі компанії розповіли про заплановані зміни детальніше.

«Максимальний Безлім 2019»: як змінять умови для користувачів

Першим на черзі за змінамі буде один з найпопулярніших тарифів передплати від Київстар – «Максимальний Безлім 2019». Раніше пакетні хвилини можна було використовувати для дзвінків на номери інших операторів, що знаходяться в Україні, Польщі та Італії. Тепер користувачам тарифу дозволять телефонувати також до Німеччини, Чехії, Бельгії, Швеції, США, Канади, Норвегії, Індії, Іспанії, Румунії та Молдови.

«Твій Максимум 2023»: які правила оновлять

Змінам підлягатиме і тариф «Твій Максимум 2023». Пакетні хвилини у цьому тарифному плані тепер теж можна буде використовувати, телефонуючи поза мережею до абонентів у перелічені вище країни. Список країн аналогічний до тих, які передбачені тарифом «Максимальний Безлім 2019».

Натомість здійснювати дзвінки на номери абонентів, які перебувають у Ізраїлі, Китаї та Узбекистані можна буде лише за міжнародними тарифами оператора Київстар. Ці тарифи опубліковані на офіційному сайті компанії у вкладці «Дзвінки за кордон». У цій вкладці також є спеціальне віконце, де абонент може ввести назву країни, до мешканця якої хоче зателефонувати, та отримати повну інформацію про вартість цієї послуги.

Які ще зміни чекають на абонентів Київстар

Серед інших змін, які компанія Київстар планує запровадити з 8 квітня, і процедура підключення подобових тарифів у разі невчасної оплати пакетів «Максимальний Безлім 2019», «LOVE UA Світло 2023» та «LOVE UA База». Тепер у рамках такого тарифу абоненту на 24 години надаватимуть доступ до безлімітного інтернету на максимальній доступній швидкості та необмежених дзвінків у мережі Київстар.