Деяким пенсіонерам припинять нараховувати пенсію на банківську картку: кого торкнеться

В Україні безліч пенсіонерів отримують пенсію на банківські картки. Переважно мова про відкриті рахунки в Ощадбанку та ПриватБанку. Загалом, немає значення у якому банку у вас відкритий банківський рахунок. Вам можуть припинити нараховувати виплати, якщо ви не користуєтесь карткою понад 6 місяців. Раніше допустимий період становив один рік, тепер його скоротили до шести місяців.

Детальніше про блокування карток

Мова стосується всіх пенсіонерів, які з якихось причин зовсім не користуються своїми пенсійними картками. Деякі люди таким чином накопичують кошти, а дехто банально немає можливості скористуватися карткою, адже перебуває закордоном, на тимчасово окупованих територіях або десь неподалік від зони бойових дій, де давно не працюють банки та інші блага цивілізації.

Людям радять, робити бодай мінімальні операції з пенсійними рахунками, наприклад, поповнювати мобільний. Або ж робити переказ коштів на іншу картку, хоча б у розмірі кількох гривень.

Якщо ж жодних операцій за пів року не відбувається, то банк блокує картку та передає ці дані до Пенсійного Фонду України. Більше того, заморожують всю суму, яка до цього накопичилася.

Як розблокувати рахунок?

Щоб повернути собі кошти, потрібно звертатися до відділення ПФУ та писати відповідну заяву. Також можна пройти відеоверифікацію. Якщо ж ви перебуваєте за кордоном й переїхали туди на ПМЖ, то пенсія у 90% випадків вам більше не нараховуватиметься. Про це теж обовʼязково потрібно повідомляти ПФУ.

Власне для таких випадків й запровадили ідентифікацію пенсіонерів. ВПО повинні проходити її кожних пів року. Якщо ідентифікація пропущена, то картку теж можуть заморозити. Загалом, якщо ви маєте поважні причини, чому не користувалися карткою й вкажете їх у заяві ПФУ, то всі гроші вам буде повернуто. Частину з них ви отримаєте одразу, а решту буде приходити щомісяця з основною пенсією.