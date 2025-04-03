Українцям повернуть сотні тисяч гривень за комуналку: як отримати гроші?

Виявляється, не лише споживачі можуть бути винні кошти постачальникам комунальних послуг. Буває і навпаки. За даними Держпродспоживслужби комунальники боргують українцям майже мільйон гривень. Це гроші, які споживачі заплатили за неякісні або неіснуючі послуги, тобто ті, які їм не було надано. Наразі вже проведено безліч перевірок та виявлено багато компаній, які є порушниками. Деякі компанії отримають штрафи, деякі повинні виплатити людям компенсації, а деякі повинні перерахувати свої тарифи на ті, що відповідають чинному законодавству.

«Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро та відповідально”, – зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як повернути кошти, якщо вам надавали неякісні комунальні послуги?

Кожен споживач може перевірити, чи коректно він сплачував тарифи за комунальні послуги.

Для цього потрібно:

Мати при собі всі квитанції та вимагати у постачальника обґрунтування цін, якщо вони на вашу думку завищені. Звернутися у Держпродспоживслужбу якщо ви знаєте, що з вами вчинили нечесно і що нарахували неправильну вартість послуг.

Щоб на майбутнє вберегти себе від обману, потрібно виконати наступне:

Обовʼязково заключити договір з ЖЕКом, адже це документ на підставі якого ви в разі чого зможете відстояти свої права. Якщо договору з ЖЕКом немає, або ж немає змоги його підключити, зверніться у компанію, яка надає вам послуги і заключіть типовий договір. Наперед поцікавтесь всіма тарифами та умовами обслуговування.

Звісно ж, споживачам теж потрібно памʼятати про свої права та обовʼязки. Наприклад, кожен повинен вчасно сплачувати комуналку. А також, вчасно подавати показники лічильника та раз у певний період проводити їх повірку за допомогою кваліфікованих фахівців.