Чи варто зберігати заощадження в євро: експерти дали неочікуваний прогноз

Долар та євро в Україні вважаються найстабільнішою валютою. Причому євро завжди трішки дорожче, що начебто вказує на ще більшу його цінність. Однак цьогоріч все може докорінно змінитися. Експерти аналізують європейську економіку і бачать, що прогнози доволі невтішні. Євро може сильно слабшати й при цьому може навіть бути дешевшим ніж долар. Все через те, що в Європі зараз багато політичних суперечок. Також в багатьох країнах спостерігаються економічні кризи. Багато регіонів стикаються з великими боргами. В той час, як Німеччина та Франція закликають економити, Іспанія і Італія хочуть більше витрачати коштів. Все це може призвести до розколу, й суттєво відобразитися на цінності європейської валюти.

Чи можуть бути значні коливання на валютному ринку?

Українцям радять обережно інвестувати в євро. Кажуть, що краще надавати перевагу доларам. А ще краще, зберігати частину доходів у гривнях, частину в доларах і частину у євро.

Сильних коливань можливо й не буде, але вже не один експерт прогнозував, що долар може зміцнішати й перегнати євро. Все через нову політику США. Наразі країна зосереджена на розвитку внутрішньої торгівлі. Америка хоче менше імпортувати європейських товарів, а відтак й потреба у євро в американців стане меншою. Це теж може неабияк вплинути на цінність цієї валюти у світі.

Чи може долар бути по 50 гривень?

Також багатьох цікавить, чи може долар у 2025 році коштувати 50 гривень. Наразі експерти не бачать для цього передумов. Якщо й відбуваються якісь коливання, то це максимум кілька копійок, чи гривня. Однак, такі прогнози теж були й у бюджеті закладено долар по 50 гривень. Тож, зрештою, до кінця року американська валюта ще може здивувати.