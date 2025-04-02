Україна розпочала вивільняти діапазон 700 МГц: як зміниться швидкість інтернету та вартість тарифів

Днями розпочався процес вивільнення критично важливого діапазону 700 МГц – ключової частоти для розгортання мереж п’ятого покоління.

Старт 5G: де вже відбулися перші зміни

Першим етапом на шляху до швидкісного майбутнього стало оновлення інфраструктури у трьох західних областях України: Львівській, Волинській та Рівненській. Саме тут було проведено першочергові технічні роботи, спрямовані на підготовку до запуску 5G. Фахівці оновили обладнання, усунули можливі спектральні перешкоди та створили необхідну технічну базу для подальшого розгортання мережі п’ятого покоління. Наступним регіоном, де розпочнуться аналогічні роботи, стане Закарпатська область. Після цього процес поступово охопить всю територію України.

Валерія Іонан наголосила, що впровадження 5G – це значно більше, ніж просто швидший інтернет. Ця технологія відкриває безліч нових можливостей для українців у різних сферах життя. Серед ключових переваг – стабільніше та в рази швидкісне підключення до мережі, що стане потужним імпульсом для розвитку різноманітних цифрових послуг. Це також сприятиме підтримці інноваційного бізнесу, стартапів та регіонального розвитку, а також значно покращить якість зв’язку у прикордонних районах країни, що є важливим аспектом національної безпеки..

Що дасть Україні впровадження 5G

Із переваг впровадження нового стандарту зв’язку зазначають таке:

Швидкий та стабільний мобільний інтернет для кожного.

Поштовх для розвитку інноваційних цифрових сервісів та технологій.

Нові можливості для бізнесу, зокрема для стартапів та малого підприємництва.

Сприяння розвитку віддалених регіонів та зменшення цифрової нерівності.

Покращення зв’язку та обміну інформацією в прикордонних областях.

Поглиблення інтеграції України до цифрового ринку Європейського Союзу.

Зміцнення співпраці з європейськими партнерами у сфері телекомунікацій.

Таким чином, початок вивільнення діапазону 700 МГц є знаковою подією, яка відкриває нову еру в розвитку цифрових технологій в Україні та наближає нас до стандартів провідних європейських країн.