Лікарняні по-новому: як зміниться оплата для українців вже через 3 дні 

З 4 квітня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила оплати лікарняних. Ці зміни стосуються тих, хто працює на кількох роботах, і спрямовані на забезпечення більшої соціальної захищеності працівників.

Нові правила оплати: що зміниться?

Згідно з новими правилами, українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Ця норма буде діяти для страхових випадків, що стануться після 4 квітня 2025 року.

Водночас змінений закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати страхові виплати.

Якщо працівник втратив працездатність через нещасний випадок і має ще одне місце роботи, то роботодавець, у якого він працює за сумісництвом, виплачуватиме йому компенсацію за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності власним коштом. Розмір виплати становить 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу працівника.

Починаючи з шостого дня лікарняні фінансуватиме Пенсійний фонд України.

Якщо тимчасова непрацездатність сталася внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомогу виплачує роботодавець, у якого стався страховий випадок. Компенсація становить 100% середньої зарплати, причому перші 17 днів непрацездатності роботодавець оплачує власним коштом.

Чому це важливо?

Ці зміни важливі, оскільки вони забезпечують більшу соціальну захищеність працівників, які працюють на декількох роботах. Вони також спрощують процедуру отримання лікарняних виплат, роблячи її більш справедливою та зручною для працівників. Однак як це буде на практиці покаже час.

Нагадаємо, що українські вчителі обурені новими надбавками. Їм пообіцяли 1000 надбавки до зарплати, але натомість скасували виплату надбавки за престижність праці. В результаті багато освітян отримують на кілька сотень менше ніж до цієї надбавки.