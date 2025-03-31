В Україні стрімко дорожчають яйця: ціни в супермаркетах вже встановили рекорд 

В супермаркетах України суттєво зросли ціни на курячі яйця. Лише за останні два тижні їх вартість збільшилася до 7,3 грн за штуку. Та експерти ринку стверджують, що це ще не межа, адже наближається Великдень. За їх очікуваннями передсвяткова метушня додасть до вартості яєць ще принаймні 10%.

Які причини здорожчання яєць?

За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, окрім наближення Пасхи на вартість яєць впливають й інші вагомі фактори. Йдеться про:

вартість корму для курей, що останнім часом стабільно зростає;

витрати на утримання птиці взимку та ранньою весною, зокрема на обігрів курників.

Ці дві причини безпосередньо впливають на ціноутворення яєць. Натомість очікуване збільшення вартості яєць на 10% перед Великоднем експерт вважає скоріше наслідком тимчасового зростання попиту на цей продукт.

Які ціни на яйця у популярних супермаркетах?

Згідно інформацією, наданою Мінфіном, наприкінці минулого тижня десяток яєць однієї з найпопулярніших в Україні марок «Ясенсвіт» в середньому коштував 72,83 грн. Для порівняння в лютому середня вартість упаковки яєць цієї марки вартувала 66,62 грн, тобто на 6,21 грн менше.

Що ж стосується актуальних цін на яйця у найпопулярніших мережах супермаркетів України, то вони коливаються між 69,4 та 78,2 грн за десяток:

Ашан – 69,4 грн за десяток;

Novus – 70,89 грн за десяток;

МегаМаркет – 78,2 грн за десяток.

Значно дешевше можна придбати яйця поштучно – по 6,57 грн (65,7 за десяток). Хоч ціни на них також можуть бути різними й коливаються в залежності від мережі супермаркетів у межах 5,7 та 7,9 грн за шт:

Ашан – 5,7 грн за штуку (57 грн за десяток);

Novus – 5,79 грн за штуку (57,9 грн за десяток);

МегаМаркет – 7,9 грн за штуку (79 грн за десяток);

ЕКОмаркет – 6,9 грн за штуку (69 грн за десяток).

Однак навіть нефасовані й небрендовані яйця в порівнянні із серезньою ціною лютого дорожчали на 73 коп (7,3 грн за десяток).

Коли чекати зниження цін?

Експерти стверджують, що після Великодня яйця можуть відчутно здешевшати. І справа не тільки в завершенні періоду святкової метушні. Новий урожай зернових та підвищення середньодобової температури значно зменшать витрати виробників на корм для птиці й обігрів приміщень, де її утримують.

Крім того на ринку з’явиться чимало продукції від домашніх господарств, які складатимуть конкуренцію великим виробникам. Все це істотно вплине на вартість яєць, яка, за очікуваннями спеціалістів, знизиться принаймні на 20%.