«Киевстар» снова радует: новый бюджетный тариф — кому повезет?

Мобильный оператор «Киевстар» запустил новый бюджетный тарифный план, который точно придется по душе многим украинцам. Особенно, если вы корпоративный клиент. Цена на тариф зафиксирована до конца 2025 года, что означает, что вы можете забыть о подорожании услуг.

Что входит в тариф?

За 230 гривен в месяц вы получите:

40 ГБ трафика.

5,6 ГБ в роуминге.

1200 минут на разговоры по Украине (после исчерпания — безлимит в сети «Киевстар»).

100 SMS по Украине.

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Также, вы можете выбрать 2 Суперсилы без дополнительной оплаты. Среди них:

Киевстар ТВ (почти 400 каналов, 18 000+ фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу).

15 ГБ мобильного Интернета.

Нетарифицированный доступ к YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video и 1+1 video (кроме загрузки, обновления, покупок и рекламы).

5 ГБ в роуминге (действует в 28 странах).

SIM для планшета (только мобильный Интернет).

SIM для второго телефона (звонки и трафик).

Нетарифицированный доступ к Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok.

Кому подойдет тариф?

Этот тариф идеально подойдет для корпоративных клиентов, которые ищут выгодные условия связи. Он также может заинтересовать тех, кто много путешествует, ведь 5,6 ГБ трафика в роуминге — это отличная возможность оставаться на связи за границей.

Тариф действует по всей Украине, но подключение может быть ограничено на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий. Минимальный срок действия пакета услуг — 30 дней с момента активации.