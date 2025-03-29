“Київстар” знову радує: новий бюджетний тариф – кому пощастить?

Мобільний оператор “Київстар” запустив новий бюджетний тарифний план, який точно припаде до душі багатьом українцям. Особливо, якщо ви корпоративний клієнт. Ціна на тариф зафіксована до кінця 2025 року, що означає, що ви можете забути про подорожчання послуг.

Що входить у тариф?

За 230 гривень на місяць ви отримаєте:

40 ГБ трафіку.

5,6 ГБ у роумінгу.

1200 хвилин на розмови по Україні (після вичерпання – безліміт у мережі “Київстар”).

100 SMS по Україні.

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video).

Також, ви можете обрати 2 Суперсили без додаткової оплати. Серед них:

Київстар ТБ (майже 400 каналів, 18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу).

15 ГБ мобільного Інтернету.

Нетарифікований доступ до YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video та 1+1 video (окрім завантаження, оновлення, покупок і реклами).

5 ГБ у роумінгу (діє у 28 країнах).

SIM для планшета (тільки мобільний Інтернет).

SIM для другого телефона (дзвінки та трафік).

Нетарифікований доступ до Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok.

Кому підійде тариф?

Цей тариф ідеально підійде для корпоративних клієнтів, які шукають вигідні умови зв’язку. Він також може зацікавити тих, хто багато подорожує, адже 5,6 ГБ трафіку в роумінгу – це чудова можливість залишатися на зв’язку за кордоном.

Тариф діє по всій Україні, але підключення може бути обмежене на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. Мінімальний строк дії пакета послуг – 30 днів з моменту активації.