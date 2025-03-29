Укрзализныця запускает «особый» поезд — цены, расписание и важные детали

Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева до популярного туристического центра Трускавец. Этот временный рейс, запланированный на 31 марта 2025 года, станет настоящим спасением для тех, кто планирует быстро добраться до курорта. Особенно это актуально для тех, кто хочет отдохнуть и оздоровиться.

Трускавецкий экспресс: детали рейса

Поезд №159/160 отправляется из Киева в 10:16 и прибывает в Трускавец в 19:37. Обратный рейс из Трускавца в Киев состоится 31 марта в 8:33, а прибытие в столицу запланировано на 19:11. Поезд также проезжает через Львов, что делает его удобным для жителей этого города. Это позволяет пассажирам посетить два популярных туристических города за одну поездку.

Стоимость билетов

На рейс 31 марта 2025 года из Трускавца в Киев доступны билеты в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Стоимость билетов:

Плацкарт — 457 грн.

Купе — 828 грн.

Люкс — 2 017 грн.

Стоит отметить, что цены могут меняться в зависимости от спроса и наличия мест. Поэтому стоит заранее планировать поездку и покупать билеты.

Кстати, обратите внимание, что компания уже восстановилась после кибератаки. Укрзализныця уверяет, что билеты, приобретенные до кибератаки 22 марта 2025 года, не потеряны. Их можно найти в электронной почте в формате PDF, если она была указана при покупке. Если билет не найден, можно обратиться к проводнику поезда не позднее, чем за 20 минут до отправления, предоставив подтверждение оплаты.

Если же билет не поступил после покупки 27 марта 2025 года, нужно обратиться в службу поддержки Укрзализныци через приложение, описав проблему. Это позволит решить проблему и получить билет или вернуть средства.

Укрзализныця делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт и удобство для своих пассажиров.