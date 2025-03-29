В Украине переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм популярного овоща

В Украине наблюдается ощутимое удешевление картофеля. Производители отпускают его по цене от 16 до 26 грн/кг, что в среднем на 12% ниже, чем на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что вскоре это приведет к снижению цен и в супермаркетах. Ведь, картофель, это один из важнейших продуктов на столе украинцев, и его цена напрямую влияет на бюджет каждой семьи.

Почему картофель дешевеет?

Основной причиной снижения цен является низкий спрос на картофель. Фермеры активно продают продукцию, качество которой ухудшается из-за теплой погоды. Они пытаются распродать запасы перед началом полевых работ, чтобы избежать потери урожая. Ведь хранение картофеля, это достаточно сложный процесс, который требует специальных условий и оборудования. Кроме того, на цену влияет большое количество картофеля на рынке, и низкая покупательная способность населения.

Сколько стоит картофель в супермаркетах?

Сейчас цены в супермаркетах не соответствуют ценам производителей. По данным мониторинга, средняя цена картофеля в супермаркетах составляет 34,5 грн/кг. Это значительно выше, чем цена, которую предлагают фермеры. Но есть надежда, что цены будут падать.

Вот цены в некоторых сетях:

«Экомаркет» — 28,19 грн/кг;

Auchan — 36,9 грн/кг;

Megamarket — 42,2 грн/кг;

«Сильпо» — 30,7 грн/кг.

Стоит отметить, что в целом цены на продукты в Украине растут. Однако, цена на картофель снижается. Это может быть временным явлением, или началом снижения цен на другие овощи. Эксперты советуют потребителям следить за ценами, и делать покупки в тех сетях где цена на картофель ниже. В целом такая тенденция является типичной для начала весны. Фермеры пытаются освободить хранилища, ведь их нужно готовить к новому урожаю.