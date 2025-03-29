Укрзалізниця запускає “особливий” поїзд – ціни, розклад та важливі деталі

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до популярного туристичного центру Трускавець. Цей тимчасовий рейс, запланований на 31 березня 2025 року, стане справжнім порятунком для тих, хто планує швидко дістатися до курорту. Особливо це актуально для тих, хто хоче відпочити та оздоровитися.

Трускавецький експрес: деталі рейсу

Поїзд №159/160 вирушає з Києва о 10:16 та прибуває до Трускавця о 19:37. Зворотний рейс з Трускавця до Києва відбудеться 31 березня о 8:33, а прибуття до столиці заплановано на 19:11. Поїзд також проїжджає через Львів, що робить його зручним для мешканців цього міста. Це дозволяє пасажирам відвідати два популярних туристичних міста за одну поїздку.

Вартість квитків

На рейс 31 березня 2025 року з Трускавця до Києва доступні квитки у вагони класів плацкарт, купе та люкс. Вартість квитків:

Плацкарт – 457 грн.

Купе – 828 грн.

Люкс – 2 017 грн.

Варто зазначити, що ціни можуть змінюватися залежно від попиту та наявності місць. Тому варто завчасно планувати поїздку та купувати квитки.

До речі, зверніть увагу, що компанія вже відновилася після кібератаки. Укрзалізниця запевняє, що квитки, придбані до кібератаки 22 березня 2025 року, не втрачені. Їх можна знайти в електронній пошті у форматі PDF, якщо вона була вказана при покупці. Якщо квиток не знайдено, можна звернутися до провідника поїзда не пізніше, ніж за 20 хвилин до відправлення, надавши підтвердження оплати.

Якщо ж квиток не надійшов після покупки 27 березня 2025 року, потрібно звернутися до служби підтримки Укрзалізниці через застосунок, описавши проблему. Це дозволить вирішити проблему та отримати квиток або повернути кошти.

Укрзалізниця робить все можливе, щоб забезпечити комфорт та зручність для своїх пасажирів.