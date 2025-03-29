В Україні переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм популярного овоча

В Україні спостерігається відчутне здешевлення картоплі. Виробники відпускають її за ціною від 16 до 26 грн/кг, що в середньому на 12% нижче, ніж минулого тижня. Аналітики прогнозують, що незабаром це призведе до зниження цін і в супермаркетах. Адже, картопля, це один з найважливіших продуктів на столі українців, і її ціна безпосередньо впливає на бюджет кожної сім’ї.

Чому картопля дешевшає?

Основною причиною зниження цін є низький попит на картоплю. Фермери активно продають продукцію, якість якої погіршується через теплу погоду. Вони намагаються розпродати запаси перед початком польових робіт, щоб уникнути втрати врожаю. Адже зберігання картоплі, це досить складний процес, який вимагає спеціальних умов та обладнання. Крім того, на ціну впливає велика кількість картоплі на ринку, та низька купівельна спроможність населення.

Скільки коштує картопля в супермаркетах?

Наразі ціни в супермаркетах не відповідають цінам виробників. За даними моніторингу, середня ціна картоплі в супермаркетах становить 34,5 грн/кг. Це значно вище, ніж ціна, яку пропонують фермери. Але є надія, що ціни будуть падати.

Ось ціни в деяких мережах:

“Екомаркет” – 28,19 грн/кг;

Auchan – 36,9 грн/кг;

Megamarket – 42,2 грн/кг;

“Сільпо” – 30,7 грн/кг.

Варто зазначити, що загалом ціни на продукти в Україні зростають. Проте, ціна на картоплю знижується. Це може бути тимчасовим явищем, або початком зниження цін на інші овочі. Експерти радять споживачам слідкувати за цінами, та робити покупки в тих мережах де ціна на картоплю нижча. Загалом така тенденція є типовою для початку весни. Фермери намагаються звільнити сховища, адже їх потрібно готувати до нового врожаю.