Ручка над дверима не для крутих поворотів: автомобілістам розповіли про справжнє призначення такої звичної деталі салону

Пасажири легкових автівок та й чимало водіїв переконані – ручки над дверима у салоні авто встановлені з метою підвищення рівня безпеки. Начебто за них потрібно триматися під час різких маневрів або ж у тому випадку, коли вам довелося їхати із не досвідченим водієм. Але це зовсім не так. У чому ж полягає справжнє призначення цієї деталі салону?

Ручки над дверима не для того, щоб образити водія

Чимало автомобілістів ображаються, коли їхні пасажири під час подорожі тримаються за ручку над дверима. Це сприймається як сумнів у водійських уміннях кермувальника. Особливо коли пасажир ще й супроводжує цей жест переляканим та незадоволеним виразом обличчя.

Однак проектувальники автівок дуже здивувалися б, що ця деталь салону провокує стільки непорозумінь та образ. Адже задумана вона була зовсім для іншого, а саме – щоб спростити посадку та висадку пасажирів.

Для кого створена наддверна ручка у авто?

Отож ми вже з’ясували, що ручка над дверима повинна допомогти пасажирам сісти у автомобіль або ж вийти з нього. Та більшість пасажирів жодного разу не використовувала її таким чином. А все тому, що ця деталь інтер’єру автівки потрібна не всім.

Користуватися ручкою над дверима радять:

літнім людям;

вагітним жінкам;

особам з інвалідністю чи травмами.

При цьому наддверна ручка може стати в пригоді й людям, які не мають жодних обмежень у рухах. Наприклад, якщо мова йде про спортивні автівки, а також деякі позашляховики чи пікапи, особливості будови яких часто створюють проблеми з посадкою.

Чому триматися за наддверну ручку під час руху небезпечно?

Автоексперти пояснили, чому не варто навіть під час швидкого руху чи стрімких поворотів триматися за ручку над дверима. Виявляється це може бути навіть небезпечно і ось чому:

тримаючись за ручку під час руху на великій швидкості або різких маневрів пасажир ризикує пошкодити пальці й кисть;

під час аварії, особливо перекидання автівки, наддверна ручка може затиснути долоню й не дати пасажиру вибратися назовні.

Спеціалісти стверджують, що для безпечної їзди цілком достатньо паска безпеки та підголівника. Тож не варто шукати додаткових способів убезпечити себе, адже це може призвести до зворотнього ефекту й зменшити ваші шанси на виживання.