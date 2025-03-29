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Epic Games роздає безкоштовно одразу дві гри
Epic Games роздає дві безкоштовно одразу дві гри: рольовий бойовик Cat Quest та головоломку Neko Ghost, Jump!
До вечора 3 квітня геймери можуть безкоштовно отримати:
- Cat Quest: Це захоплююча рольова гра, де ви граєте за кота, який вирушає в епічну подорож, щоб врятувати свою сестру від злого Дракота. Досліджуйте великий світ Фелінгарда, бийтеся з ворогами, шукайте скарби та заводьте нових друзів.
- Neko Ghost, Jump!: Ця гра поєднує в собі елементи платформера та головоломки. Ви можете перемикатися між 2D та 3D режимами, а також між фізичною та примарною формами, щоб розв’язувати загадки та проходити рівні.
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