Samsung Galaxy Z Flip 7 получил больший экран и аккумулятор

Новые изображения раскрыли дизайн Samsung Galaxy Z Flip 7 с заметно увеличенным внешним экраном и обновленным аккумулятором. Также опубликованы рендеры и фотографии защитных чехлов, подтверждающие изменения в форм-факторе устройства.

По данным AndroidHeadlines и OnLeaks, внешний дисплей нового Galaxy Z Flip 7 расширен и визуально охватывает область вокруг камер, напоминая дизайн Motorola Razr 50 Ultra. Это улучшение по сравнению с предыдущей моделью, где экран был меньше и с более толстыми рамками.

Инсайдер Ice Universe опубликовал фото чехлов, где видно увеличенный вырез под внешний экран. Это также подтверждает использование более крупного дисплея.

Среди ожидаемых характеристик — аккумулятор на 4300 мА-ч, что больше, чем у Galaxy Z Flip 6 (4000 мА-ч), и чип Snapdragon 8 Elite. Такая комбинация обещает улучшенную автономность и высокую производительность.

Предполагается, что устройство будет работать под управлением Android 15 с оболочкой OneUI 7 и поддержкой Galaxy AI.

Официальная информация на данный момент отсутствует.