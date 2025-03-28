Microsoft усложнит установку Windows 11

В одном из ближайших обновлений корпорация Microsoft закроет популярный обходной путь для установки операционной системы Windows 11 без подключения к интернету и создания онлайн-аккаунта. Команда «bypassnro», которая ранее позволяла пропустить нежелательный этап установки, перестанет работать.

Как сообщает WindowsCentral, компания удаляет команду, чтобы гарантировать, что все пользователи выходят из программы установки с подключением к интернету и учетной записью Microsoft — узнать это удалось благодаря анализу изменений в предыдущих сборках Windows 11.

По мнению команды ресурса, решение технологического гиганта вызовет негативную реакцию со стороны пользователей. При этом те, кто избегает использования учетной записи Microsoft, все равно найдут способ ее не создавать — например, собственноручно создавая модифицированный установочный образ. Более разумной стратегией со стороны компании было бы применить метод пряника, а не кнута — например, предлагать более значительный объем свободного места в облачном хранилище.