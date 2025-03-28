Samsung Galaxy Z Flip 7 отримав більший екран та акумулятор

Нові зображення розкрили дизайн Samsung Galaxy Z Flip 7 з помітно збільшеним зовнішнім екраном і оновленим акумулятором. Також опубліковано рендери і фотографії захисних чохлів, що підтверджують зміни у форм-факторі пристрою.

За даними AndroidHeadlines і OnLeaks, зовнішній дисплей нового Galaxy Z Flip 7 розширено і візуально охоплює область навколо камер, нагадуючи дизайн Motorola Razr 50 Ultra. Це поліпшення порівняно з попередньою моделлю, де екран був меншим і з більш товстими рамками.

Інсайдер Ice Universe опублікував фото чохлів, де видно збільшений виріз під зовнішній екран. Це також підтверджує використання більшого дисплея.

Серед очікуваних характеристик – акумулятор на 4300 мА-год, що більше, ніж у Galaxy Z Flip 6 (4000 мА-год), і чип Snapdragon 8 Elite. Така комбінація обіцяє поліпшену автономність і високу продуктивність.

Передбачається, що пристрій працюватиме під управлінням Android 15 з оболонкою OneUI 7 і підтримкою Galaxy AI.

Офіційна інформація на даний момент відсутня.