Light Phone III представлено офіційно

Анонсований ще влітку минулого року антисмартфон Light Phone III нарешті надійшов у продаж. Від звичних моделей він відрізняється чорно-білим інтерфейсом, підтримкою тільки базових функцій і відсутністю можливості встановлення сторонніх додатків.

Light Phone III вміє дзвонити, надсилати повідомлення, відтворювати музику, відображати події календаря, робити нотатки і виконувати навігацію, але на цьому все. Ніяких соціальних мереж, перегляду відео та інших відволікаючих чинників.

Смартфон оснастили 3,92-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080х1240 пікселів. Він здатний відображати тільки чорно-білу картинку і прикритий матовим склом. В якості апаратної платформи використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 4 Gen 2 з 6 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг вбудованого сховища становить 128 ГБ. Акумулятор ємністю 1800 мАг можна легко замінити в домашніх умовах.

У Light Phone III є 50-мегапіксельна задня і 8-мегапіксельна фронтальна камери. За безпеку відповідає сканер відбитків пальців. На лівій стороні розташоване фізичне коліщатко для управління яскравістю екрана і швидкого ввімкнення/вимкнення ліхтарика.

Незважаючи на обмежений набір можливостей і далеко не найпередовіші характеристики, Light Phone III коштує $799. За попереднім замовленням він доступний за $599. Поставки очікуються в липні 2025 року.