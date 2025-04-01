OnePlus 13T виходить вже цього місяця: компактність та міць

OnePlus готується до прем’єри свого нового компактного флагмана — OnePlus 13T, яку заплановано вже на цей місяць у Китаї. Компанія офіційно підтвердила запуск, представивши рекламний слоган: Small-Screen Powerhouse («Міць із маленьким екраном»).

Новий смартфон позиціонується як пристрій із преміальним дизайном, високою продуктивністю та ємною батареєю. Хоча офіційні характеристики ще не розкриті, у мережі вже з’явились витоки від інсайдерів.

За попередніми даними, OnePlus 13T отримає 6,3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1,5K, а також акумулятор на 6200 мА·год, що підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. У ролі процесора виступить флагманський Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а для геймерів передбачене можливе використання продуктивного рушія WindChaser.

Очікувана вартість новинки складе приблизно 550 доларів США.