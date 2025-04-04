OnePlus 13T встановив рекорд в AnTuTu

Компактний OnePlus 13T, оснащений чипом Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ відеопам’яті формату LPDDR5X і накопичувачем типу UFS 4.0 на 512 ГБ, набрав неймовірні 3 006 913 балів в AnTuTu. На процесор припало 678 498 балів, на графічну систему – 1 268 838, на пам’ять – 569 999, на інтерфейс – 489 578 балів.

Таким чином, у OnePlus 13T є всі шанси стати найпотужнішим компактним смартфоном в історії. Нагадаємо, що гаджету приписують 6,31-дюймовий дисплей типу OLED з роздільною здатністю 1,5K, кадровою частотою 120 Гц і батарею на 6200 мА*год зі швидкою зарядкою потужністю 80 Вт. А ось підтримки бездротової зарядки немає.

Смартфон працює на операційній системі Android 15. Тильна камера подвійна, на 50+50 Мп. Важити пристрій буде 185 г.