Microsoft думає, що скоро більше 90% коду буде писати ШІ

Технічний директор Microsoft Кевін Скотт заявив, що вже через п’ять років штучний інтелект генеруватиме до 95% коду. Однак ключові аспекти розробки ПЗ – проектування, архітектура і творче бачення – залишаться під контролем людини.

За словами представника Microsoft, штучний інтелект не замінить програмістів, зробивши їх непотрібними, а лише змінить їхню роль і завдання: люди зосередяться на стратегічних завданнях, тоді як рутинне написання коду автоматизується.

Прогнози щодо масової автоматизації підтримують й інші IT-керівники. Наприклад, гендиректор Anthropic Даріо Амодеї очікує, що ШІ писатиме 90% коду вже через 3-6 місяців. Глава Meta Марк Цукерберг пророкує, що до 2025 року інструменти ШІ зрівняються за навичками з інженерами середнього рівня. А Сем Альтман з OpenAI допускає, що в довгостроковій перспективі технології ШІ скоротять попит на робочу силу.

Перші наслідки цих тенденцій уже помітні. Компанії Klarna і Salesforce припинили набір співробітників завдяки впровадженню ШІ, а індійський техногігант Inmobi готується, що 80% коду в компанії скоро буде створюватися автоматично, що призведе до масових скорочень.