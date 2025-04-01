“Київстар” змінює правила гри: що чекає на абонентів з 8 квітня?
Мобільний оператор “Київстар” оголосив про оновлення низки тарифів передплати. Зміни, які набудуть чинності 8 квітня 2025 року, торкнуться як умов денного пакету, так і переліку країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон.
Нові умови денного пакету
Якщо ваш тариф діє в країнах, де доступна послуга “Роумінг як вдома”, в денному пакеті ви отримаєте безлімітні дзвінки на “Київстар” та всі вхідні. Безлімітний інтернет працюватиме на швидкості до 0,8 Мбіт/с. Вартість денного пакету складатиме 30 грн/день. Оплата за день зніматиметься лише у разі, якщо ви пропустили основну оплату тарифу. У такому випадку ви отримаєте до кінця доби безлімітний інтернет без обмеження швидкості та хвилини в мережі “Київстар”.
Зміни у міжнародних дзвінках
Максимальний Безлім 2019 Тарифні хвилини діятимуть не лише на мобільні мережі України, Польщі та Італії, а й на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Румунії, США, Чехії та Швеції.
ТВІЙ Максимум 2023. Тарифні хвилини діятимуть на такі ж напрямки, але під час дзвінків на номери Ізраїлю, Китаю та Узбекистану діятимуть стандартні міжнародні тарифи.
Ось перелік тарифів, які зазнають змін:
- “LOVE UA База”
- “LOVE UA Світло 2023”
- “Максимальний Безлім 2019”
- “ТВІЙ Максимум 2023”
“Київстар” також планує на 2025 рік масштабне відключення своїх абонентів від зв’язку 3G. Це пов’язано з розвитком технології 4G. Відключення заплановані практично у всіх областях країни, а для зручності оператор опублікував графік для кожного регіону.
З одного боку це створює певні незручності, але це вимушений крок. адже технології не стоять на місці і мобільні оператори змушені інвестувати в розвиток новинок.
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