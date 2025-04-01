Google попросив користувачів обрати дизайн для Google Фото

Google розмістила на сайті SurveyJunkey голосування із закликом користувачів вибрати новий дизайн програми «Фото». Передбачається, що компанія таким чином хоче зібрати попередні відгуки про передбачуваний редизайн.

На скріншоті зліва показано актуальний користувальницький інтерфейс, а праворуч – новий. З великих змін можна виділити збільшений розмір добірок зверху, округлену форму блоку з фотографіями і плаваючу нижню панель.

В актуальній версії застосунку є три вкладки: «Фото», «Добірки» і «Пошук». У новому дизайні буде головний екран з усіма фотографіями, пошуковий рядок і вкладка з добірками/альбомами.

Цікаво, що портал Android Police повідомив про новий дизайн із плаваючою нижньою панеллю ще у 2023 році. Щоправда, поки не зрозуміло, чи показано в опитуванні фінальний варіант, і чи вийде він узагалі.