Microsoft випустила оновлення для Windows 11 з ШІ-функцією

Компанія Microsoft викотила свіже оновлення для операційної системи Windows 11. Апдейт під номером KB5053656 вже доступний для завантаження.

Одразу варто зазначити, що це необов’язкове оновлення для версії 24H2, тому користувачам доведеться завантажувати і встановлювати його самостійно.

Після інсталяції з’являється кілька нових ШІ-функцій, але, на жаль для багатьох, вони працюють тільки на ПК Copilot+. Так, наприклад, тепер штучний інтелект використовується для оптимізації результатів пошуку, і все це працює на основі API індексу семантичного ядра. Автори ресурсу Windows Latest випробували нововведення і повідомили, що воно працює досить добре, дозволяючи користувачеві описувати простими словами файл, який треба знайти. Такий пошук з’явився не тільки в меню «Пуск», а й у «Провіднику».

Microsoft почала тестування розкладки Gamepad для вбудованої сенсорної клавіатури. Вона орієнтована на користувачів, які віддають перевагу мобільному геймінгу. Досить відкрити віртуальну клавіатуру і перейти в режим Gamepad, який змінює розташування клавіш і додає нові.

На панелі завдань з’явилася кнопка емодзі, що відкриває панель зі смайликами, GIF-анімацією та іншими елементами, які дають змогу зробити спілкування більш емоційним у тих додатках, де це доступно.

Додаткові зміни: