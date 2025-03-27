Стоимость сигарет резко увеличится: Зеленский уже подписал новый закон

Сигареты подпадают под акцизную продукцию. А недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект согласно которому акцизы значительно повысятся. По предварительным подсчетам экспертов, пачка сигарет может подорожать минимум на 21 гривну. По пессимистическому прогнозу и на все 40 гривен.

Сигареты дорожают уже продолжительное количество времени

Даже к этому законопроекту сигареты дорожали за последние несколько месяцев. Например, в начале 2024 года пачка сигарет с фильтром стоила примерно 82 гривны, а уже в конце года – 105 гривен. Акцизы будут дорожать, ведь как отмечают в Правительстве в случае со стоимостью сигарет мы двигаемся в Европу. В ЕС минимальный акциз стоит 90 евро, а пачка сигарет Мальборо примерно 239 гривен, в то время как в Украине 125 гривен. Конечно, расти еще есть куда.

“Бюджет на 2025 г. предусматривает дефицит (без учета грантов) в размере 19,6 процента ВВП и остается якорем фискальной политики в этом году. Он включает в себя дополнительные поступления, полученные от повышения акцизов на табачные изделия, и введение в действие этого изменения налоговой политики является обязательным условием для завершения пересмотра“, – говорится в заявлении МВФ от 28 февраля 2025-го.

Президент долго тянул с подписанием этого законопроекта из-за чего, по мнению заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, бюджет потерял более 2 миллиардов гривен.

Сигареты будут дорожать постепенно

Конечно, цены не подскочат сразу. Удорожание будет постепенным и плавным. Однако, по предварительным прогнозам, уже в 2025 году самая дешевая пачка будет стоить 117 гривен, в 2026 — 141 гривну. А в 2028 году и вовсе – 167 гривен.

“В 2024 году минимальный акциз на 1000 штук составил 2517 грн. Поскольку законопроект 11090 не вступил в силу с 1 января, остался в действии действующий график повышения акцизов, и минимальный акциз вырос в 2025 году до 3020 грн за 1000 штук. Теперь, после вступления в силу 11 090, минимальная ставка акциза будет в евро, 78 евро за 1000 штук. Это 3510 грн. То есть +490 грн. Это 9,8 грн на пачку. С НДС это +11,5 грн на пачку по действующим акцизам. Или +22-24 грн против 2024 года”, – процитировали в Центре экономической стратегии старшего экономиста Юрия Гайдая.