Microsoft выпустила обновление для Windows 11 с ИИ-функцией

Компания Microsoft выкатила свежее обновление для операционной системы Windows 11. Апдейт под номером KB5053656 уже доступен для загрузки.

Сразу стоит отметить, что это необязательное обновление для версии 24H2, поэтому пользователям придется скачивать и устанавливать его самостоятельно.

После инсталляции появляется несколько новых ИИ-функций, но, к сожалению для многих, они работают только на ПК Copilot+. Так, например, теперь искусственный интеллект используется для оптимизации результатов поиска, и все это работает на основе API индекса семантического ядра. Авторы ресурса Windows Latest опробовали нововведение и сообщили, что оно работает достаточно хорошо, позволяя пользователю описывать простыми словами файл, который надо найти. Такой поиск появился не только в меню «Пуск», но и в «Проводнике».

Microsoft начала тестирование раскладки Gamepad для встроенной сенсорной клавиатуры. Она ориентирована на пользователей, которые предпочитают мобильный гейминг. Достаточно открыть виртуальную клавиатуру и перейти в режим Gamepad, который меняет расположение клавиш и добавляет новые.

На панели задач появилась кнопка эмодзи, открывающая панель со смайликами, GIF-анимацией и другими элементами, которые позволяют сделать общение более эмоциональным в тех приложениях, где это доступно.

Дополнительные изменения: