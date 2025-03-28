Warner Bros. скасувала сюжетне доповнення до Hogwarts Legacy

Геймери багато хають Ubisoft, Electronic Arts і Activision за їхні необдумані, часом незрозумілі дії та часто нелюдські бізнес-рішення. Схоже, Warner Bros. Discovery дуже заздрить репутації зловісного тріо, тому що вже котрий місяць видавництво ніби спеціально намагається накликати на себе гнів народних мас.

Минулого вечора видання Bloomberg із посиланням на власні джерела поділилося дивовижною новиною: нібито цього тижня Warner Bros. скасувала виробництво сюжетного доповнення до Hogwarts Legacy і, як наслідок, перевидання Hogwarts Legacy: Definitive Edition. За словами журналістів, компанія визнала, що обсягу контенту в DLC буде недостатньо, щоб виправдати його ціну. Якщо вірити чуткам, автори планували додати в тайтл 10-15 годин геймплею, унікальні побічні завдання, а також косметику.

Корпорація Warner Bros. Discovery ніяк не прокоментувала цю новину. Утім, їй цього робити й не треба: формально видавництво не анонсувало жодних розширень для хіта 2023 року, а про факт розробки писали лише інсайдери – в тому числі Том Хендерсон.

Нагадаємо, що Hogwarts Legacy – одна з найбільш продаваних ігор в історії. Її тираж перевищив 34 мільйони копій.