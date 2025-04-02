В этом году изменят правила въезда в ЕС: о чем надо знать?

Украинцы ездят в Европу по безвизовому режиму. То есть пользуясь только биометрическим паспортом, и могут там находиться так до трех месяцев. Однако осенью Европа будет менять правила въезда в Шенгенскую зону. Изменения коснутся всех, кто въезжает на территорию ЕС из третьих стран. Им на границе нужно будет ставить отпечаток пальца и делать биометрическое фото. По словам представителей ЕС, такая система въезда будет самой продвинутой в мире. Она позволит выявить на границе нелегалов и преступников. Незамеченным не сможет пройти ни один, кто не должен попасть на территорию Евросоюза.

Это нововведение хотели ввести еще в 2016 году

Европа хотела еще в 2016 году постепенно начать внедрять такие правила въезда. Однако это очень сложный процесс и его не удалось до сих пор реализовать.

«Сложность будет заключаться в том, что это большой IT-проект, а у нас так много разных государств и много пунктов пропуска. Поэтому очень сложно предсказать, как все это будет работать с первого дня«, — говорит Роберт Балтус, руководитель отдела операций Европейской ассоциации деловой авиации (EBAA).

Кроме этого будет еще одно нововведение. В частности, граждане примерно 59 стран должны будут получить предварительное разрешение на въезд в ЕС. Это будет касаться около 30 европейских стран и это разрешение будет называться ETIAS. Правда, пока неизвестно, когда это решение вступит в силу.

Зачем еще раз предоставлять свои биометрические данные?

Многих интересует вопрос. Зачем еще раз давать отпечаток пальца и фото, если эти данные и так есть в биометрических документах. Оказывается, те кто имеет Шенгенские визы, их данные по каким-то причинам не доходят до пограничников. Изменения будут внедрять очень постепенно, и начнется все осенью 2025 года.