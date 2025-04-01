Боссы в играх теперь не проблема: Intel добавила в новый процессор специальным NPU

Во время мероприятия в Китае компания Intel презентовала публике свой новый мобильный процессор Core Ultra 200HX, сосредоточив внимание на его инновационных возможностях. Одной из главных «изюминок» процессора стала встроенная система NPU с поддержкой искусственного интеллекта, которая ориентирована на улучшение геймерского опыта.

Интеллектуальная функция не участвует непосредственно в управлении игровым процессом, но предоставляет ценные подсказки, которые могут помочь игроку преодолеть сложные игровые моменты. В качестве примера, Intel привела игру Black Myth: Wukong. В ней предусмотрены многочисленные битвы с боссами, и если пользователь остановится на каком-то из них, ИИ-помощник сможет объяснить поведенческие паттерны врага, тем самым предоставляя игроку преимущество.

Помимо интеллектуальных функций, Core Ultra 200HX демонстрирует повышенную производительность в видеоиграх. Во время презентации Intel показала слайды со сравнениями кадровой частоты (FPS) при различных условиях. Например, когда ИИ работает вместе с CPU, NPU и GPU — частота достигает 108 кадров в секунду. Если же функционал помощника ограничивается только GPU, производительность падает до 94 к/с. Без участия искусственного интеллекта — результат составляет 103 к/с.

Правда, новая функция не является универсальной: ее поддержка должна быть реализована непосредственно разработчиками игр. Поэтому доступность интеллектуального помощника будет зависеть от конкретного тайтла.