Боси в іграх тепер не проблема: Intel додала в новий процесор спеціальним NPU

Під час заходу в Китаї компанія Intel презентувала публіці свій новий мобільний процесор Core Ultra 200HX, зосередивши увагу на його інноваційних можливостях. Однією з головних «родзинок» процесора стала вбудована система NPU з підтримкою штучного інтелекту, яка орієнтована на покращення геймерського досвіду.

Інтелектуальна функція не бере участі безпосередньо в управлінні ігровим процесом, але надає цінні підказки, які можуть допомогти гравцеві подолати складні ігрові моменти. Як приклад, Intel навела гру Black Myth: Wukong. У ній передбачено численні битви з босами, і якщо користувач зупиниться на якомусь із них, ШІ-помічник зможе пояснити поведінкові патерни ворога, тим самим надаючи гравцеві перевагу.

Крім інтелектуальних функцій, Core Ultra 200HX демонструє підвищену продуктивність у відеоіграх. Під час презентації Intel показала слайди з порівняннями кадрової частоти (FPS) за різних умов. Наприклад, коли ШІ працює разом із CPU, NPU і GPU — частота сягає 108 кадрів на секунду. Якщо ж функціонал помічника обмежується лише GPU, продуктивність падає до 94 к/с. Без участі штучного інтелекту — результат становить 103 к/с.

Щоправда, нова функція не є універсальною: її підтримка має бути реалізована безпосередньо розробниками ігор. Тому доступність інтелектуального помічника залежатиме від конкретного тайтлу.