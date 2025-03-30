Зафиксирован первый случай выхода из строя флагманского AMD Ryzen 9 9950X3D

Как и с большинством процессоров Ryzen 7 9800X3D, в инциденте фигурирует материнская плата X870 от ASRock.

Пока рано делать какие-либо выводы относительно материнских плат тайваньского бренда. Необходимо проводить тщательное тестирование проблемных моделей. Однако сама ASRock уже признавала, что по статистике большинство случаев выхода из строя связано с платами компании.

Накануне появились сведения о первом случае выхода из строя AMD Ryzen 9 9950X3D. И опять флагманский игровой процессор перестал загружаться после использования с материнской платой ASRock X870 PRO RS. Причем процессор проработал всего 9 дней. Ранее ASRock объявила, что для нормальной работы системы необходимо просто почистить сокет от мусора.

По словам пользователя, первые дни система работала без проблем. Это свидетельствует о корректной установке процессора в сокет. Однако затем компьютер перестал загружаться. Владелец заявил, что материнская плата имеет актуальную версию BIOS и проблем с совместимостью также проблем не должно быть.

Покупатель не обвиняет ни ASRock, ни AMD. Он планирует вернуть процессор в магазин, поскольку с продажи не прошло и двух недель и получить свои деньги обратно.