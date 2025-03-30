Зафіксовано перший випадок виходу з ладу флагманського AMD Ryzen 9 9950X3D

Як і з більшістю процесорів Ryzen 7 9800X3D, в інциденті фігурує материнська плата X870 від ASRock.

Поки рано робити будь-які висновки щодо материнських плат тайванського бренду. Необхідно проводити ретельне тестування проблемних моделей. Однак сама ASRock вже визнавала, що за статистикою більшість випадків виходу з ладу пов’язана з платами компанії.

Напередодні з’явилися відомості про перший випадок виходу з ладу AMD Ryzen 9 9950X3D. І знову флагманський ігровий процесор перестав завантажуватися після використання з материнською платою ASRock X870 PRO RS. Причому процесор пропрацював усього 9 днів. Раніше ASRock оголосила, що для нормальної роботи системи необхідно просто почистити сокет від сміття.

За словами користувача, перші дні система працювала без проблем. Це свідчить про коректне встановлення процесора в сокет. Однак потім комп’ютер перестав завантажуватися. Власник заявив, що материнська плата має актуальну версію BIOS і проблем із сумісністю також проблем не повинно бути.

Покупець не звинувачує ні ASRock, ні AMD. Він планує повернути процесор у магазин, оскільки з продажу не минуло й двох тижнів і отримати свої гроші назад.