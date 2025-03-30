Срочно проверьте карточку: более 3 000 000 украинцев уже получили выплаты за февраль

Украинцам начислили Национальный кэшбек за февраль, и деньги уже должны были поступить на их банковские карты. В общем, более 3 миллионов украинцев получили 384 миллиона гривен кэшбека. Это означает, что каждый получил примерно 120 гривен.

Куда можно потратить кэшбек?

Потратить кэшбек можно на товары и услуги из разных категорий:

Коммунальные услуги и транспорт.

Медицина, образование и страхование.

Книги, лекарства и медицинские изделия.

Благотворительность и донаты на ВСУ.

Для того, чтобы получить кэшбек, нужно покупать товары украинских производителей, которые участвуют в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбек. Оплачивать покупки нужно банковской картой, для которой оформлено разрешение на передачу данных.

Программа кэшбэка: есть ли результаты?

Глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев признал, что программа «Национальный кэшбек» не принесла ожидаемых результатов. По его словам, общая сумма начислений и количество получателей выплат сократились. Средняя сумма, полученная гражданами, составила всего 120 гривен.

Гетманцев также отметил, что украинские производители теряют интерес к программе. После 7 марта к программе присоединилось только 4 украинских производителя и 4 тысячи видов товаров.

Стоит отметить, что программа «Национальный кэшбек» была запущена осенью 2024 года. За это время украинцам было начислено около 1,5 миллиарда гривен.

То есть есть большая вероятность, что в ближайшие несколько месяцев эту программу могут закрыть. Хотя перед страной сейчас и так стоит немало вызовов, поэтому то, что Национальный кэшбек не оправдал ожиданий наименьшая из проблем. Все украинцы сейчас с нетерпением ждут новостей о перемирии и прекращении огня.