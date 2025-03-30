Терміново перевірте картку: понад 3 000 000 українців вже отримали виплати за лютий

Українцям нарахували Національний кешбек за лютий, і гроші вже мали надійти на їхні банківські картки. Загалом, понад 3 мільйони українців отримали 384 мільйони гривень кешбеку. Це означає, що кожен отримав приблизно 120 гривень.

Куди можна витратити кешбек?

Витратити кешбек можна на товари та послуги з різних категорій:

Комунальні послуги та транспорт.

Медицина, освіта та страхування.

Книги, ліки та медичні вироби.

Благодійність та донати на ЗСУ.

Для того, щоб отримати кешбек, потрібно купувати товари українських виробників, які беруть участь у програмі, в магазинах, що підтримують кешбек. Оплачувати покупки потрібно банківською карткою, для якої оформлено дозвіл на передачу даних.

Програма кешбеку: чи є результати?

Голова Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнав, що програма “Національний кешбек” не принесла очікуваних результатів. За його словами, загальна сума нарахувань та кількість одержувачів виплат скоротилися. Середня сума, отримана громадянами, склала лише 120 гривень.

Гетманцев також зазначив, що українські виробники втрачають інтерес до програми. Після 7 березня до програми приєдналося лише 4 українські виробники та 4 тисячі видів товарів.

Варто зазначити, що програма “Національний кешбек” була запущена восени 2024 року. За цей час українцям було нараховано близько 1,5 мільярда гривень.

Тобто є велика ймовірність, що в найближчі кілька місяців цю програму можуть закрити. Хоча перед країною зараз і так стоїть чимало викликів, тож те, що Національний кешбек не виправдав очікувань найменша з проблем. Всі українців наразі з нетерпінням чекають новин про перемир’я та припинення вогню.