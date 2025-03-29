Apple Watch Ultra 3 може отримати корпус зі скла

Apple розробляє Apple Watch з цільноскляним корпусом, який реагуватиме на дотики — таку модель зауважив інсайдер Instant Digital у ланцюжку постачання.

У поточних Apple Watch матеріал корпусу – це алюміній або титан, а кнопки та Digital Crown залишаються фізичними. У новій версії, за чутками, все це замінять сенсорними елементами, вбудованими прямо у скляну рамку.

Це не перша спроба Apple вийти за межі звичного: раніше компанія випускала годинник із кераміки і навіть золота, але повністю скляного корпусу у неї ще не було. Якщо витік підтвердиться, компанія зробить з годинника майже моноліт — без кнопок, з єдиним корпусом-дисплеєм, де межі між екраном, рамкою та управлінням стираються.

Інсайдер стверджує, що Apple хоче спочатку обкатати ідею в Apple Watch раніше, ніж в iPhone. Подробиць поки немає, але якщо це правда, на нас чекає найнезвичайніший редизайн годинників з часів їхнього першого релізу.