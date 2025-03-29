В Netflix заявили, что PlayStation 6 никому не нужна

Глава Netflix Games Ален Таскан дал интервью изданию The Games Business, в котором упомянул отношение нового поколения геймеров к домашним игровым системам. По словам Алена, современным детям не нужна PlayStation 6, да и другие стационарные консоли тоже.

Если раньше было модно мечтать об игровом компьютере или актуальной игровой приставке, то нынешняя молодежь отдает предпочтение мобильным устройствам с экраном. В частности, смартфонам и планшетам.

«Когда речь заходит о консолях, мы начинаем заглядывать в будущее, где платформа не имеет значения. Посмотрите на молодое поколение. Мечтают ли восьми- и десятилетние дети о PlayStation 6? Я так не думаю. Они хотят взаимодействовать с экраном, где бы он ни находился — пусть даже в машине. Когда вы думаете о консоли, вам приходится заботиться о разрешении, контроллере и контроллере. Если мы будем придерживаться этой старой модели, я думаю, это ограничит нас», — Ален Таскан.

Netflix пока что новичок в игровом бизнесе, но некоторые активные шаги компания делает. Например, подписчикам теперь доступны не только фильмы и сериалы, но и игры, в частности Grand Theft Auto.

Microsoft, судя по ее последним действиям, тоже придерживается мнения, что платформы перестали иметь решающее значение в игровом бизнесе. Теперь самое главное — это игры. И чем больше устройств могут их запускать, тем лучше. В компании продвигают идею, что смартфон, планшет, ноутбук, ПК, смарт-ТВ — все это теперь можно воспринимать как Xbox.

Что касается PlayStation 6 и нового стационарного Xbox, они находятся в разработке. В продаже новые приставки ожидаются не ранее 2027 года.