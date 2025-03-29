Ілон Маск назвав «єдине рішення», яке може покласти край війні
В інтерв’ю Fox News Ілон Маск, мільярдер і очільник федерального департаменту DOGE, висловив підтримку мирному плану Дональда Трампа, наголосивши, що він може запобігти загибелі тисяч людей в Україні.
Маск вважає, що єдиний спосіб досягти миру між Україною та Росією — це переговори. Він підкреслив, що через відсутність змін на лінії фронту, тисячі людей продовжують гинути в окопах.
«Фронт залишається незмінним протягом двох років, а люди помирають ні за що», — заявив він.
Маск також розкритикував тих, хто виступає проти поступок Росії, назвавши їхню позицію безперспективною. «Вони просто хочуть, щоб це тривало вічно. Через них діти втрачають батьків, а батьки — синів. Для чого? Ні для чого», — сказав підприємець.
Відповідаючи на запитання журналіста про перспективи мирного плану Трампа, Маск заявив, що це «єдине рішення», яке може покласти край війні.
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