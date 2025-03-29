Ілон Маск назвав «єдине рішення», яке може покласти край війні

В інтерв’ю Fox News Ілон Маск, мільярдер і очільник федерального департаменту DOGE, висловив підтримку мирному плану Дональда Трампа, наголосивши, що він може запобігти загибелі тисяч людей в Україні.

Маск вважає, що єдиний спосіб досягти миру між Україною та Росією — це переговори. Він підкреслив, що через відсутність змін на лінії фронту, тисячі людей продовжують гинути в окопах.

«Фронт залишається незмінним протягом двох років, а люди помирають ні за що», — заявив він.

Маск також розкритикував тих, хто виступає проти поступок Росії, назвавши їхню позицію безперспективною. «Вони просто хочуть, щоб це тривало вічно. Через них діти втрачають батьків, а батьки — синів. Для чого? Ні для чого», — сказав підприємець.

Відповідаючи на запитання журналіста про перспективи мирного плану Трампа, Маск заявив, що це «єдине рішення», яке може покласти край війні.