Цьогоріч змінять правила вʼїзду до ЄС: про що треба знати?

Українці їздять до Європи по безвізовому режиму. Тобто користуючись лише біометричним паспортом, й можуть там перебувати так до трьох місяців. Однак восени Європа буде змінювати правила вʼїзду в Шенгенську зону. Зміни торкнуться всіх, хто вʼїжджає на територію ЄС з третіх країн. Їм на кордоні потрібно буде ставити відбиток пальця і робити біометричне фото. Зі слів представників ЄС така система вʼїзду буде найпросунутішою у світі. Вона дозволить виявити на кордоні нелегалів та злочинців. Непоміченим не зможе пройти жоден, хто не повинен потрапити на територію Євросоюзу.

Це нововведення хотіли запровадити ще у 2016 році

Європа хотіла ще у 2016 році поступово почати впроваджувати такі правила вʼїзду. Однак це дуже складний процес і його не вдалося до сьогодні реалізувати.

«Складність полягатиме в тому, що це великий IT-проект, а в нас так багато різних держав і багато пунктів пропуску. Тому дуже складно передбачити, як усе це працюватиме з першого дня», — каже Роберт Балтус, керівник відділу операцій Європейської асоціації ділової авіації (EBAA).

Окрім цього буде ще одне нововведення. Зокрема, громадяни приблизно 59 країн повинні будуть отримати попередній дозвіл на вʼїзд в ЄС. Це стосуватиметься близько 30 європейських країн і цей дозвіл називатиметься ETIAS. Щоправда, поки невідомо, коли це рішення вступить в силу.

Навіщо ще раз надавати свої біометричні дані?

Багатьох цікавить питання. Навіщо ще раз давати відбиток пальця та фото, якщо ці дані й так є в біометричних документах. Виявляється, ті хто має Шенгенські візи, їхні дані з якихось причин не доходять до прикордонників. Зміни впроваджуватимуть дуже поступово, і почнеться все восени 2025 року.