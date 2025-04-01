Строк обмеження НБУ на карткові перекази сплив 1 квітня: чи отримають українці фінансову свободу

1 квітня для клієнтів українських банків закінчився cтрок дії ліміту на перекази у розмірі 150 тис. грн. Цей ліміт Нацбанк встановив 1 жовтня з розрахунком на півроку. Однак, всупереч очікуванням українців, по закінченні цього періоду вони не отримали свободи у фінансових операціях. НБУ зробив «хід конем», вправно замінивши одні обмеження іншими, ще більш жорсткими.

Скільки грошей можна буде переказувати з карти на карту?

Як ми вже згадували, обмеження на карткові перекази (P2P та C2С) у сумі 150 тис. грн на місяць НБУ встановив 1 жовтня. А вже через 2 місяці регулятор уклав із найбільшими банками України меморандум, що передбачає чергове зниження ліміту переказів.

Згідно з цим документом обмеження щодо суми карткових операцій наберуть чинності у два етапи:

1 січня буде затверджено місячний ліміт у 150 тис. грн;

1 липня ліміт буде знижено до 100 тис. грн.

Обмеження будуть стосуватися виключно вихідних транзакцій і поширюватимуться на всі рахунки особи у певному банку. Якщо ж клієнт перевищить встановлений ліміт, до нього застосують жорсткий фінмоніторинг та вимагатимуть підтвердження доходів.

НБУ прикрив останню лазівку для необмежених переказів

Встановлення 1 жовтня обмеження на суму переказів містили одну лазівку – вони не поширювалися на операції за реквізитами IBAN. Тож українці і надалі могли переказувати будь-які суми, користуючись цим лайфхаком.

Однак укладений 1 січня меморандум між НБУ, банками та фінкомпаніями, врахував цю помилку. Він не передбачає жодних винятків. Ба більше, встановлені цим документом обмеження мають безстроковий характер. Тож про завершення дії обмежень на перекази українцям навіть мріяти зась.

Що буде, якщо перевищити ліміт на перекази?

Якщо перекази клієнта перевищать дозволену суму, від нього вимагатимуть підтвердження легальності доходів. Зокрема банк може запросити такі документи:

довідки форми ОК5 та ОК7;

податкову декларацію;

відомості про зарплату;

підтвердження отримання коштів від держорганів;

підтвердження доходів членів родини;

підтвердження факту здійснення волонтерської діяльності тощо.

Якщо ж клієнт входить до переліку високоризикових, до нього буде застосовано посилений фінансовий моніторинг. В рамках такого моніторингу банк може вимагати деякі додаткові документи, окрім перелічених вище.