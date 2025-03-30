Наслідки будуть неприємними: що буде, якщо не повертати кредитний ліміт

Багато українців щодня користуються кредитним лімітом, адже це зручний спосіб “перехопити” гроші до зарплати. Однак, не всі усвідомлюють, що неповернення боргу може мати серйозні наслідки. Банки не прощають боржникам і мають законні підстави для стягнення коштів.

Санкції від банку: від штрафів до суду

Якщо ви не повертаєте кредитний ліміт, банк може застосувати до вас низку санкцій:

Штрафи та додаткові відсотки. Банк нарахує пеню за прострочення, що збільшить суму боргу.

Звернення до колекторів. Фінансова установа може передати ваш борг колекторській компанії, яка використовуватиме жорсткі методи стягнення.

Судовий позов. Банк може звернутися до суду, щоб стягнути борг примусово через виконавчу службу.

Блокування рахунків. Банк може заблокувати ваші рахунки, щоб стягнути кошти.

Заборона використання картки. Банк може заблокувати вашу кредитну картку, що унеможливлює її використання.

Погіршення кредитної історії. Неповернення боргу негативно вплине на вашу кредитну історію, що ускладнить отримання кредитів у майбутньому.

Кредитний ліміт: що це і як ним користуватися?

Кредитний ліміт – це максимальна сума, яку банк надає вам у борг за кредитною карткою. Це зручний інструмент, але ним потрібно користуватися відповідально. використовуйте кредитний ліміт лише для необхідних покупок і розраховуйте, коли зможете повернути гроші. Намагайтеся погасити борг до закінчення пільгового періоду, щоб уникнути нарахування відсотків. Не використовуйте більше грошей, ніж вам дозволено.

Якщо ви не можете повернути борг, зверніться до банку для реструктуризації або інших варіантів вирішення проблеми. Пам’ятайте: кредитний ліміт – це не “безкоштовні” гроші. Це борг, який потрібно повернути.