На Марсі знайшли органіку на дні стародавнього озера

Марсохід NASA Curiosity виявив на Марсі найбільші з коли-небудь знайдених там органічних молекул. Ці молекули були виявлені у зразку віком 3,7 мільярда років і гіпотетично могли виникнути внаслідок розпаду жирних кислот.

Органічні сполуки належать до класу алканів і складаються з послідовних атомів вуглецю, оточених атомами водню. По-іншому їх можна назвати вуглеводнями. Вперше вони були зафіксовані марсоходом Curiosity NASA під час буріння осадової породи аргіліту, відомої як «Камберленд».

Отриманий із ґрунту матеріал поміщають в аналітичний модуль SAM. Далі зразок піддається термічній обробці в розпеченій печі за температури понад 1000 °C, що призводить до виділення летких речовин. Гази проходять через систему детекторів, що включає газовий хроматограф і мас-спектрометр, які дають змогу виявити вуглець, азот, кисень, фосфор і сірку.

Додатково на марсоході встановлено лазерний спектрометр, що сканує газовий склад на наявність парів води і найпростіших органічних сполук, наприклад метану. Вчені припускають, що ці алкани могли утворитися внаслідок розкладання жирних кислот, що існували на Марсі мільярди років тому, і потім зберегтися в осадових породах стародавнього озера.