Microsoft ускладнить установку Windows 11

В одному з найближчих оновлень корпорація Microsoft закриє популярний обхідний шлях для інсталяції операційної системи Windows 11 без підключення до інтернету і створення онлайн-акаунта. Команда «bypassnro», яка раніше давала змогу пропустити небажаний етап встановлення, перестане працювати.

Як повідомляє WindowsCentral, компанія видаляє команду, щоб гарантувати, що всі користувачі виходять із програми встановлення з підключенням до інтернету та обліковим записом Microsoft – дізнатися це вдалося завдяки аналізу змін у попередніх збірках Windows 11.

На думку команди ресурсу, рішення технологічного гіганта викличе негативну реакцію з боку користувачів. При цьому ті, хто уникає використання облікового запису Microsoft, все одно знайдуть спосіб його не створювати – наприклад, власноруч створюючи модифікований інсталяційний образ. Більш розумною стратегією з боку компанії було б застосувати метод пряника, а не батога – наприклад, пропонувати більш значний обсяг вільного місця в хмарному сховищі.