В Netflix заявили, що PlayStation 6 нікому не потрібна

Глава Netflix Games Ален Таскан дав інтерв’ю виданню The Games Business, в якому згадав ставлення нового покоління геймерів до домашніх ігрових систем. За словами Алена, сучасним дітям не потрібна PlayStation 6, та й інші стаціонарні консолі теж.

Якщо раніше було модно мріяти про ігровий комп’ютер або актуальну ігрову приставку, то нинішня молодь віддає перевагу мобільним пристроям з екраном. Зокрема, смартфонам і планшетам.

«Коли мова заходить про консолі, ми починаємо заглядати в майбутнє, де платформа не має значення. Подивіться на молоде покоління. Чи мріють восьми- і десятирічні діти про PlayStation 6? Я так не думаю. Вони хочуть взаємодіяти з екраном, де б він не знаходився – нехай навіть у машині. Коли ви думаєте про консоль, вам доводиться піклуватися про роздільну здатність, контролер. Якщо ми будемо дотримуватися цієї старої моделі, я думаю, це обмежить нас», – Ален Таскан.

Netflix поки що новачок в ігровому бізнесі, але деякі активні кроки компанія робить. Наприклад, передплатникам тепер доступні не тільки фільми і серіали, а й ігри, зокрема Grand Theft Auto.

Microsoft, судячи з її останніх дій, теж дотримується думки, що платформи перестали мати вирішальне значення в ігровому бізнесі. Тепер найголовніше – це ігри. І що більше пристроїв можуть їх запускати, то краще. У компанії просувають ідею, що смартфон, планшет, ноутбук, ПК, смарт-ТВ – усе це тепер можна сприймати як Xbox.

Що стосується PlayStation 6 і нового стаціонарного Xbox, вони перебувають у розробці. У продажу нові приставки очікуються не раніше 2027 року.