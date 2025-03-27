В Украине перечислят пенсии: кто будет получать больше уже с 1 апреля

Еще недавно в правительстве отмечали, что размер пенсий на 2025 год заморожен. Все потому, что критически не хватает средств в бюджете. Однако, несмотря на это, осталась ежегодная мартовская индексация. А также 1 апреля перечислят пенсии работающим пенсионерам. Таких в Украине почти три миллиона, однако пенсии перечислят около 629 тысяч. Все потому, что под перерасчет попадают только пенсионеры, которые параллельно работают уже более 24 месяцев (по состоянию на 1 марта 2024 года). Если же вы работаете меньше времени, то пенсии не будут перечислять.

“Дата проведения перерасчета работающим пенсионерам – 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры выплат и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля“, – отмечают в ПФУ.

На сколько повысят выплаты?

Что касается тех, кому пенсию перечислят, то они будут в среднем получать на 500 гривен больше. Всё зависит от размера пенсии и страхового стажа.

Например:

Если пенсия составляет 5000 гривен и есть 30 лет стажа, то доплатят 333 гривны. Если пенсия составляет 6000 гривен и есть стаж 30 лет, то доплата будет составлять 400 гривен. Пенсию в размере 7000 гривен с таким же стажем повысят на 562 гривны.

Для еще больших пенсий доплата может быть еще выше.

Отметим, что в 2025 году изменились требования к минимальному стажу. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года стажа.